Talegón mostra la seva preocupació pel discurs d'ERC

La periodista no entén les paraules de Rovira on afirma que "si no volem entrades de la Guàrdia Civil i el 155 governant, cal una investidura efectiva"

@JoanSole_ | Les paraules de la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, on afirmava que per evitar més escenes de la Guardia Civil entrant a les seus dels partits i les entitats sobiranistes calia fer una "investidura efectiva", han rebut una dura rèplica de Beatriz Talegón.

La periodista madrilenya, que va participar activament en la campanya d'ERC de les eleccions del 21 de desembre, ha lamentat en una piulada les paraules de Rovira retratant el discurs de la republicana: "L'última vegada que va entrar la policia a registrar hi havia govern efectiu a Catalunya. Això significa que si feu govern autonòmic Espanya us deixarà en pau? A vegades ERC té suficient amb ella sola per fer-se mal".