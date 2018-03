[Exclusiva] L'organització de l'#OmplimMurcia: ''Si la gente va con esteladas lo dejamos''

16 de març de 2018, 19.11 h

A MURCIA NO S'ENS HI PERD RES. JO JA FA TEMPS QUE LA MELMELADA NO LA COMPRO SI VE DE MÉS ENLLA DE L'EBRE I DE PEBROTS, AQUI TAMBÉ EN TENIM PER DONAR I PER VENDRE. A SinPAIN QUE NO M'HI ESPERIN. PROU FEINA TENIM I ARA ES EL MOMENT...