Així vol forçar Ciudadanos que Torrent comparegui al ple

16 de març de 2018, 19.17 h

Arri meadas, no et confonguis, a Catalunya la base principal que us ha donat el vot és psoero i ho ha fet per anar en contra de l'independencia pero quan arribin les eleccions vostres, ja veurem què passa i la caiguda serà per veure't amb el cul enlaire, noia. Es clar que per votar socialista-españolero, no hi ha gran diferencia ni d'interesos ni de personatges...llavors, nosaltres anem fent via i ja us cansareu de patir.