[Vídeo] Polònia: Francesc Macià estripa el carnet d'ERC

Som presoners del sistema! Tarragona Tarragona

16 de març de 2018, 19.07 h

No hi ha res com la coherència política i el simbolisme de la república, ens han muntat un 155 que costarà molt de treure'ns del damunt, CiU i ERC com de ximples no en tenen un pèl i en canvi de pocavergonya molta, en lloc de dimitir, ara estan pensant amb aliar-se amb el PP i C's! En plan Millo i ministre d'(in) justicia Català!!!