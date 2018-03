Magda Casamitjana demana que Puigdemont i Comín renunciïn a l'escó

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 18:10 h

Assegura que no es pot obligar a la CUP a fer una cosa en la que "no creuen"

M.B| Magda Casamitjana demana als dirigents sobiranistes exiliats, Carles Puigdemont i Toni Comín, que renunciïn al seu escó per tal que l'abstenció de la CUP sigui suficient per investir el darrer candidat a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez. En una entrevista a 'Nació Digital', l'exsocialista ha defensat la necessitat de formar Govern el més aviat possible i ha apuntat que això també pot passar -amb tot- per altres noms propis. Després d'abandonar el PSC, Casamitjana (representant del Moviment d'Esquerres) va ser diputada de Junts pel Sí i el 21-D va quedar-se a les portes de repetir amb ERC.

Sobre la renúncia de Puigdemont i Comín a l'acta de diputats, ha puntualitzat que no haurien de fer-ho "a canvi de res" perquè "si no hagués estat per ells, no estaríem on estem". Pel que fa al paper de la CUP en la formació de Govern ha retret les veus que critiquen la seva postura i ha afirmat que "no podem nosaltres obligar-los, perquè ens falten dos vots, a tornar-nos a donar amb una cosa que no creuen". "Cal un partit com aquest a Catalunya, però amb 4 diputats i nosaltres 66 no podem estar-ne pendents", ha sentenciat per assegurar que anar a unes noves eleccions estaria "absolutament fora de lloc" perquè "el PP no ens deixarà passar una segona vegada".



Durant l'entrevista, Casamitjana ha reclamat un Govern que "defensi" els ciutadans contra els embats repressius de l'Estat espanyol i ha insistit en que des d'ERC "no renunciem a la República, però entenem que, amb un embat contra aquest estat i el poder judicial, l'únic que fem és posar gent a la presó i que ens entrin a casa". "Després de molt patir i plorar, he arribat a la conclusió que volem una República, però una de possible i de republicans lliures. En aquest moment, el que fem és picar contra la paret i l'Estat i el poder judicial ens tenen acorralats. No som nosaltres qui els tenim contra les cordes a ells. En 10 anys o espero que menys, ens acabaran donant la raó, perquè la tenim", h conclòs.