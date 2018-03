El Gobierno, sense diners per a les pensions però sí pel rescat d'autopistes

16 de març de 2018, 19.41 h

PER CERT, AIXÓ NO ES MALVERSACIO DE FONS PUBLICS ?? I ELS AVIS PENSIONISTES QUE MALVIUEN PER LA DEIXADESA INTERESSADAD'AQUESTA GENT SENSE ESCRUPOLS ?? I A 10 ONG's DEMANANT QUE ET FACIS SOCI PER 12 €UROS AL MES QUAN LA PUJADA DE LES PENSIONS HA SIGUT MAJORITARIAMENT DE 1 A DOS MISERABLES €UROS AL MES ?? ELS ESPANYOLS NO ENS PERDONEN QUE VOLGUEM MARXAR, POTSER PERQUE ELLS SABEN QUE ESTAN LLIGATS A PERPETUÏTAT SI NO FAN EL MATEIX...