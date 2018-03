[Primícia] Descoberta la identitat del camioner feixista que va sembrant el pànic per Mataró i Llavaneres

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 19:30 h

Ell és en Santiago Pulido Vivan, veí de Llavaneres i Mataró

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Ara fa unes setmanes, directe!cat us explicava que hi havia un veí del Maresme que es passeja amb un camió tunejat a l'estil del 155, amb banderes espanyoles, parafernàlia falangista i amb fotografies de líders sobiranistes amb ratlladures i creus i causant aldarulls amb total impunitat. Se l'havia vist per Llavaneres i Mataró. Ara, l'home ha tornat a fer acte de presència pels carrers i ha estat enregistrat per diferents vianants.

Santiago Pulido Vivan, falangista carregat d'odi Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofobia, feixisme, tabarnia, unionisme

Santiago Pulido Vivan, veí de Llavaneres i Mataró, demostra al seu Facebook la seva devoció per Espanya amb una estanquera on s'hi pot llegir: "con un beso te juré y con mi vida te defenderé".



Santiago s'ha tornat a passejar amb el seu camió fatxa pes carrers de ciutats del Maresme però ara també amb una moto, ornamentada amb una bandera espanyola. Fins a aquí, no passaria res i seria lliure de mostrar els símbols que volgués amb respecte i fent ús de la llibertat d'expressió. Però Santiago va més enllà i es dedica a arrencar tots els llacets grocs que troba per Llavaneres i Mataró. Ara, els vianants i veïns l'han pogut gravar. A més, també ha protagonitzat crits i insults contra independentistes arribant a agafar de manera ferotge i furtiva un fotògraf des de dins del seu camió, tal com es pot veure als vídeos adjuntats.

Santiago va tenir una empresa de teixits però va acabar tancant. Ha fet de conductor d'autobús i té diferents anuncis a internet amb una estranya gestió de compra-venda de cotxes. Ha fet de drapaire i també s'ofereix a Wallpop per fer treballs verticals per 225 amb un altre vehicle tunejat. Ah, i per si hi havia algun dubte que era un falagista, la seva foto de perfil és una bandera amb l'àguila franquista preconstitucional (al vídeo defensa les banderes constitucionals).