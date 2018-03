[Vídeo] Encaputxats i amb passamuntanyes per arrencar llaços grocs a Vinyols i els Arcs

Última actualització Divendres, 16 de març de 2018 20:15 h

Es repeteix una escena que ja es freqüent a molts municipis de Catalunya

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| L'escena fa fins i tot por. Un grup de persones s'han passejat la matinada de dimecres a dijous d'aquesta setmana pel municipi de la comarca del Baix Camp, Vinyols i els Arcs, encaputxats i amb passamuntanyes per arrencar llaços grocs en pro de la llibertat dels presos polítics catalans. Utilitzaven cúters i pals amb materials per tallar enganxats als extrems.

És un veí de Vinyols i els Arcs qui els grava i penja el vídeo a la xarxa, on es veu aquestes persones tractant d'escapar de la càmera i increpant-lo per haver-los enxampat. Com que l'home no deixa d'insistir en que deixin d'arrencar els llaços, alguns individus s'hi encaren i fins i tot l'amenacen amb un cúter.



Després d'uns minuts, apareix una patrulla de Mossos d'Esquadra, que tracta de mediar entre el veí del municipi i els encaputxats que -finalment- acaben marxant sense cap conseqüència. Segons apunta l'home que grava el vídeo, aquest grup de persones no serien veïns de Vinyols i els Arcs i haurien vingut d'altres localitats només a arrencar els llaços.