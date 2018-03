Puigdemont estrena l'Associació Junts per la República

Última actualització Dissabte, 17 de març de 2018 05:00 h

Trenca el monopoli de l'ús del mot "República" que fins ara tenia d’ERC i es reforça davant els intents del PDeCAT de reduir el paper de JxCat

Redacció | Amb el nom de 'Junts per la República' neix una associació impulsada per diputats independents de Junts per Catalunya i diferents personalitats per donar suport a un moviment clarament independentista i en clau republicana que vol guanyar la centralitat política del país. Està previst que l'associació es presenti abans de Setmana Santa amb la seva assemblea constitutiva i el seu manifest fundacional. L'associació està vetada a persones amb carnet de partit polític, només els diputats independents de Junts per Catalunya podran ser-ne membres. El nom proposat provoca un canvi en el panorama polític i trenca el monopoli d'ús del concepte 'República' que fins ara tenia ERC.

Junts per la República: reforçar Puigdemont i donar cobertura a les eleccions municipals

El mateix Puigdemont ho va dir durant un acte a Vilafranca del Penedès, "hi ha molta esperança dipositada en l'evolució de JxCat". "No és només un grup parlamentari o una candidatura electoral per un moment determinat. S'haurà d'articular aviat. Unitat i generositat", i va afegir. "Malgrat les dificultats i turbulències, des de JxCat hem començat a construir un "moviment polític transversal i socialment divers, basat en el servei al ciutadà per fer possible una República compromesa amb els millors valors de la humanitat".

El pròxim dimarts, la plataforma 'Barcelona és capital' i el seu líder Jordi Graupera presentarà la seva proposta per fer possible que la capital catalana tingui un alcalde o alcaldessa netament independentista. Fa pocs dies el mateix Graupera va confirmar el seu desplaçament a Brussel·les per entrevistar-se amb Puigdemont i sembla que les coses van anar prou bé.

Recordem que Graupera ha hagut de canviar el lloc de la seva conferència davant l'allau de reserves produïdes fruit de l'expectació que ha despertat, més de 3.000 reserves que converteixen la proposta independentista de Graupera en una oferta que pretén competir i guanyar.

La diputada gironina Gemma Geis va adquirir fa pocs dies els dominis "juntsxlarepublica.cat" i "juntsxlarepublica.com"

Segons ha comprovat el directe.cat, la cap de llista gironina de Junts x Catalunya és la propietària del domini que donarà lloc a la pàgina web de l'associació, sigui amb .cat i .com.

