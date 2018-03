Crisi interna: El sector federalista dels comuns pressiona Domènech

Última actualització Dissabte, 17 de març de 2018 11:00 h

Li exigeixen un debat sobre la posició nacional del partit

Redacció | Posar fi a "l'ambigüitat" a l'hora de definir el model nacional. Això és el que ha exigit el sector més federalista dels Comuns al seu líder, Xavier Domènech, perquè consideren que és massa condescendent amb el procés català. Una discrepància que podria derivar en una crisi interna al partit només un any després del seu naixement i el fracàs de Catalunya Sí Que Es Pot.

Segons publica Nació Digial, aquest sector ha demanat formalment que Catalunya en Comú, que tot just fa un any que va néixer, celebri una "assemblea" específica per abordar el debat sobre el model nacional.

Nou membres de la coordinadora del partit han formalitzat aquesta demanda, que l'han fet arribar tant a Domènech com al coordinador d'Organització, Xavier Matilla. Entre els signants hi ha Marc Bertomeu, l'activista Rosa Cañadell o Diosdado Toledano. Tanmateix, han donat suport al manifest l'economista Vicenç Navarro i l'exlíder de Catalunya Sí que es Pot, Lluis Rabell.

Demanen que el debat s'afronti després de l'assemblea organitzativa prevista per al 22 d'abril i abans d'encarar la renovació dels òrgans de direcció definitius, que el partit voldria tenir enllestida abans de la tardor, tal com recull el diari citat.

La resposta de la directiva però, ha estat rotunda: "No hi ha cap assemblea programada per debatre l'ideari que es va aprovar no fa ni un any ni la intenció de fer-ho per part d'Organització", ha sentenciat Matilla. Cal recordar que en l'assemblea fundacional ja es va votar una aposta federalista, ara fa un any, i no va prosperar.

