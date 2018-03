Cuixart fa una crida des de la presó per defensar l'escola catalana

Última actualització Dissabte, 17 de març de 2018 12:30 h

Nou escrit del president d'Òmnium Cultural des de Soto del Real

Redacció | Nova carta de Jordi Cuixart des de la presó de Soto del Real on fa més de cinc mesos que està retingut injustament. "Estic vivint aquests moments amb molta impotència i ràbia continguda", reconeix el president d'Òmnium Cultural, que afegeix, però, que "la dignitat que sento és absoluta". Cuixart ha volgut enviar un missatge clar a la societat catalana: "sentiu que estic amb vosaltres", i ha demanat als socis de l'entitat que siguin la seva veu a la manifestació d'aquesta tarda en favor de l'escola catalana.

"A tots els socis d'Òmnium i la societat en general faig una crida a convertir tota la impotència que sentim en militància: està en joc el futur dels nostres fills i generacions futures", ha advertit Cuixart, que lamenta que "la causa contra Catalunya és avui més que mai una causa contra la democràcia".





El president d'Òmnium diu que explica a la gent de la presó que la societat catalana és diversa i plural. "I aquest és el nostre tresor", afirma Cuixart, que assegura que aquest tresor "està molt relacionat amb el model educatiu de Catalunya". "El progrés només el crea la diversitat: hi ha els qui voldrien crear dues comunitats davant els qui estem convençuts que els infants que creixen junts a l'escola, romandran junts al carrer i units com a societat", rebla el líder de l'entitat cultural.

Cuixart se sent "més unit que mai a tots" i no té cap dubte que la societat respondrà a la manifestació en defensa del model lingüístic a l'escola catalana amb "tendresa, serenor, unitat i coratge".(Després de 151 dies a presó, adjunta en l'escrit una ilustració de la seva cel·la)

Per tot això, fa una crida a tota la societat per omplir els carrers: "L'escola catalana és un gran consens de País, un èxit de cohesió social i d'equitat. Per això, hem de fer tots els esforços possibles per enfortir-la sempre i arreu. Avui a les 17h tornareu a ser la nostra veu per defensar l'escola catalana als carrers de Barcelona: un èxit col·lectiu, convocats per Somescola i sota el lema "L'escola catalana, democràtica i cohesionadora, no té por".



