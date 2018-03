L'extrema dreta passejarà al costat d'Iceta, Illa i Manuel Valls en la marxa de SCC

Joaquim Juià Juià

17 de març de 2018, 14.58 h

Va per tu Clancularius... per no estar amb persones com tu es el perquè volem marxar d'espanya, a mes de ser tu un inculte com a persona dones la impressió de ser molt poca cosa.



Et recomano.. si saps llegir ..... que llegeixis el llibre del Fray Bartolomé de las Casas... i de segur et serntirás molt orgullós de ser espanyol.... el que fan els espanyols no hi ha un altre poble que pugui fer el mateix... parlo de matar torturar i violar ¡¡¡ evidentment ¡¡¡¡



