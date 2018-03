Els malabarismes de Pascal per salvar el PDeCAT

Pascal s'ha reunit aquest dissabte amb associats i simpatitzants a la seu del partit a Mollerussa, on ha aprofitat també per visitar la 146a Fira de Sant Josep.

En aquest sentit, ha afirmat que els resultats del 21-D s'han de materialitzar i "estem compromesos a evitar noves eleccions, mai ens han fet por les urnes però ara toca estabilitat, govern i poder treballar tots junts per tirar endavant el país", ha reblat.

Tot i això, ha insistit que l'expresident de l'ANC continua sent a hores d'ara l'aposta del PDeCAT "i cal defensar des d'una perspectiva democràtica la possibilitat que sigui investit".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha admès que si no prosperen els recursos judicials perquè Jordi Sànchez pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura caldrà buscar un altre nom "consensuat dins la pluralitat i diversitat que té JxCat i tenint en compte el gran pal de paller que és el Partit Demòcrata en aquesta oferta electoral".

Tanmateix, creu que Junts per la República "ja tindrà el recorregut que es cregui que s'ha de tenir", posant en relleu la marca del seu parit. Va ser el PDeCAT el partit que va fer "l'aposta de futur" de la marca electoral de JxCat", ha recordat Pascal, que ha reiterat que des del PDeCAT "posem tots els nostres esforços en què es pugui fer govern".

"Som conscients que dins de Junts per Catalunya hi ha aquesta diversitat, respectem tot el qui s'hi pugui fer, però estem molt convençuts que ara el que toca és centrar-se en la investidura i en formar govern", ha sentenciat la líder del PDeCAT.

