Puigdemont manté el pols amb l'Estat: ''Parlarem alt i clar tot i l'intent d'arrest contra nosaltres''

Puigdemont es quedarà, en principi, fins dimecres a Ginebra, on participarà en una xerrada organitzada per l'Institut d'Alts Estudis Internacionals i de Desenvolupament de Ginebra i que porta per títol "Té encara importància la independència al segle XXI?".

Demain je participerai à la @fifdh de #Geneve après la projection du documentaire "Catalogne: l'Espagne au bord de la crise de nerfs" https://t.co/BWW8xR9ZyL



Nous parlerons haut et fort malgré la tentative répressive du gouvernement espagnol de nous faire taire. pic.twitter.com/JiRUCE8sGy — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de març de 2018

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa va assegurar dijous que "no hi ha base legal" per detenir Puigdemont al país helvètic després que la Fiscalia espanyola demanés reactivar l'ordre de detenció internacional.

Des de l'OFJ recorden que el 5 de desembre passat el Tribunal Suprem va retirar l'ordre de detenció internacional contra Puigdemont i la resta de membres del govern destituïts establerts a la capital belga. "La situació no ha canviat des de llavors, per tant, no hi ha cap base legal per a una detenció a Suïssa", va dir el portaveu preguntat per si aquesta seria "viable", tal com vol saber la Fiscalia.