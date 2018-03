[Vídeo] Així agraeix Anna Gabriel la solidaritat de 'Madrileños por el derecho a decidir' amb Catalunya

L'exdiputada de la CUP ha donat les gràcies a l'entitat pel suport amb Catalunya i ha assegurat que aquesta solidaritat és mútua perquè "hem estat quan ens hem necessitat".

D'altra banda, el jurista Carlos Villa ha afirmat que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, està prevaricant en mantenir els procediments per sedició i rebel·lió malgrat l’absència de violència. “Si no ho parem, no serà només Catalunya”, ha advertit.



L'acte, que ha comptat amb actuacions musicals i que ha deixat quatre cadires buides amb llaços grocs, ha acabat amb el cant de l’estaca.



D'altra banda, ha recordat que la construcció de la república catalana es fa des dels llaços fraternals i agraeix que des d'aquest Madrid rebel, antifeixista i d'esquerra es faci un forat a la solidaritat amb Catalunya. "Esperem guanyar", ha reblat Gabriel que ha conclòs amb un contundent "no pasaran".En l'acte, l'entitat ha criticat el que considera un procés "autoritari, repressiu i centralitzador" de l'Estat a Catalunya i ha demanat la "immediata posada en llibertat dels presos i la fi de la persecució contra els exiliats". "Demanem a l'Estat que posi punt final a la judicialització d'un conflicte polític" ha afirmat la presentadora Pilar Parrilla.Tanmateix, s’hi ha projectat missatges enregistrats per la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda i s’hi ha llegit una carta enviada per Jordi Cuixart des de la presó de Soto del Real: “Això no va de banderes ni de nacionalismes, sinó de democràcia”, afirma el president d’Òmnium.