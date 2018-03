França, estupefacta pels homenatges al Valle de los Caídos

Última actualització Diumenge, 18 de març de 2018 05:00 h

Le Monde publica un artcile on mostra sorpresa per la impunitat de l'abat de la tomba de Franco

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El diari francès, Le Monde, publica un artcile on mostra la seva sorpresa perquè l'abadia del Valle de los Caídos perduri tants anys després de la mort de Franco. El diari francès parla de "sinistra basílica" i al·lucina que l'abat de la tomba del dictador rebutgés comparèixer al Senat a petició dels grups de l'oposició.

L'abat del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, va "declinar" comparèixer davant el Senat, tal com li demanava el PSOE, per explicar els motius pels quals no facilita el compliment d'una sentència d'un jutjat de Sant Lorenzo del Escorial que ordena l'exhumació de cadàvers de diversos soldats republicans.



Cal recordar, que el Senat va aprovar aquesta setmana, per unanimitat, una proposició del PSOE que demana al govern espanyol que facin exhumacions sol·licitades per familiars de soldats republicans.





Amb tot, el diari francès Le Monde ha fet un reportatge sobre la basílica i no pot quedar més estupefacta. Entre altres, l'article es fa ressò de què allà es van enterrar molts republicans contra la voluntat de les seves famílies i recorda que va ser feta amb treball esclau dels presos.

Tanmateix, al·lucina amb els homenatges que s'hi fan. El reportatge recull que l'abat dels benedictins, Santiago Cantera, ret homenatge a Franco i a José Antonio cada 20 de novembre amb una missa, i que recentment ha oficiat un acte en honor a la filla del dictador.



Però el que encara li sembla més sorprenent és que Cantera s'oposi a les disposicions del jutge que ordena el desenterrament de les víctimes reclamades pels seus familiars, tot això en un monument de titularitat pública i finançat per Patrimoni Nacional.

Notícies relacionades