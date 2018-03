Ciudadanos, un partit nascut per odiar Catalunya, camí de La Moncloa

Última actualització Dissabte, 17 de març de 2018 21:00 h

El PSOE i PODEMOS aboquen Espanya a l’extrema dreta, la seva incapacitat per presentar una moció de censura aboca Ciudadanos a una victòria electoral frec a frec amb el PP

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Segons una enquesta de La Vanguardia publicada aquesta nit, el partit d’Albert Rivera(91-93) ja superaria en vots a Mariano Rajoy i quasi l’atraparia en diputats(92-94). El PSOE (86-88) quedaria amb uns resultats semblants i la davallada de Podemos (52-53) faria impossible una majoria de govern d’esquerres. Espanya camí de ser governada per l’extrema dreta de Ciudadanos amb un líder que ja es veu president d’Espanya.

Ciudadanos un partit nascut per odiar Catalunya, encapçala l’enquesta de La Vanguardia, el seu líder Albert Rivera s’obre camí per entrar a La Moncloa amb un discurs totalment contradictori i sense haver quasi governat ajuntaments i comunitats autònomes.Podrien augmentar les pensions, anular totes les polítiques repressives del PP, millorà la qualitat democràtica de l’estat, sense cap mena de dubte obtindrien el suport gratuït dels independentistes catalans, però són incapaços d’afrontar-ho. Aboquen Espanya a ser governada per l’extrema dreta i xenòfoba de Ciudadanos, un partit nascut per odiar Catalunya.