Portades: El Mundo carrega ara contra Cuixart i Sànchez per l'1-O

Redacció | El Mundo torna a carregar contra els líders del procés independentista. Si ahir assenyalva Puigdemont i Junqueras per l'1-O, avui posa el focus en Sànchez i Cuixart,. El diari fa servir l'infome de la Guardia Civil sobre els correus entre els líders sobiranistes al que ha tingut accés per acusar els Jordis i assegura que eren consicents de les "grans ilegalitats" que cometien.

El Periódico, El País i La Razón recullen en portada les massives mobilitzacions d'aquest dissabte contra la precarització i per exigir millors pensions.

"Cuixart pidió medio millón por si "nos meten en la cárcel"", titula el diari, que afirma que el president d'Òmnium Cultural va "instruir els seus fidels" per a retenir la Guàrdia Civil i la Policia l'1-O. El diari també carrega contra Jordi Sànchez, que l'acusa de tenir un pla per controlar els Mossos a que desobeïssin els jutges.La Vanguardia mostra els resultats d'una enquesta encarregada pel diari. I ressalta que Cs atraparia al PP i el PSOE i Podem s'encallarien si avui hagués eleccions a l'Estat. Per la seva banda, l'ABC se centra en el líder rus: "El zar Putin inquieta a todo el mundo", titula el rotatiu.