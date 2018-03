Puigdemont esquiva la repressió de l'Estat i porta el cas català a Suïssa

Última actualització Diumenge, 18 de març de 2018 11:00 h

Es reuneix amb membres del consell municipal de Ginebra i parla sobre el dret a l'autodeterminació

Redacció | Carles Puigdemont ja és a Ginebra on es quedarà quatre dies. El diputat de JxCat i altres líders independentistes com la consellera Meritxell Serret faran xerrades i conferències per explicar el que passa a Catalunya en el marc del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, en un nou impuls per internacionalitzar el cas català.





Hier soir, Maria Pérez, Alfonso Gomez, Tobia Schnebli, Pascal Holenweg et moi-même avons eu l’honneur de rencontrer @KRLS. Un grand moment d’échange autour de la question du droit à l’autodétermination. La lluita continua!#catalunya #holarepublica pic.twitter.com/BpzPO3Bdtl — Amanda Gavilanes (@GenderGirl) 18 de març de 2018 El president legítim va arribar dissabte a la tarda i ahir a la nit es reunia amb membres del consell municipal de Ginebra. "Un gran moment per conversar sobre la qüestió del dret a l'autodeterminació. La lluita continua!", ha piulat al seu compte de Twitter Amanda Gavilanes, del grup socialista al consell municipal de Ginebra, un òrgan format per 80 membres i que és el poder legislatiu de la ciutat suïssa.





"Volant cap a Geneve. Els pròxims dies parlarem intensament de #Catalunya i explicarem el seu dret a ser una República independent. En parlarem alt i clar tot i l'intent d'arrest contra nosaltres de l'aparell repressor espanyol", va sentenciar, de forma contundent Puigdemont a través del seu compte d'Instagram.



L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa va assegurar dijous que "no hi ha base legal" per detenir Puigdemont al país helvètic després que la Fiscalia espanyola demanés reactivar l'ordre de detenció internacional.



Demain je participerai à la @fifdh de #Geneve après la projection du documentaire "Catalogne: l'Espagne au bord de la crise de nerfs" https://t.co/BWW8xR9ZyL



Nous parlerons haut et fort malgré la tentative répressive du gouvernement espagnol de nous faire taire. pic.twitter.com/JiRUCE8sGy — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de març de 2018 Puigdemont tindrà una agenda atapeïda al país helvètic amb el plat fort al debat sobre l'autodeterminació dins del Festival del Cinema i Fòrum Internacional dels Drets Humans de Ginebra coincidint amb la projecció del film "Catalunya: Espanya a punt d'una crisi de nervis"."Volant cap a Geneve. Els pròxims dies parlarem intensament de #Catalunya i explicarem el seu dret a ser una República independent. En parlarem alt i clar tot i l'intent d'arrest contra nosaltres de l'aparell repressor espanyol", va sentenciar, de forma contundent Puigdemont a través del seu compte d'Instagram.L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa va assegurar dijous que "no hi ha base legal" per detenir Puigdemont al país helvètic després que la Fiscalia espanyola demanés reactivar l'ordre de detenció internacional.

Exigeix a la UE que intervingui en el cas català



D'altra banda, el president Carles Puigdemont ha demanat a la Unió Europea que faci una clara mostra a favor de "els drets civils i polítics fonamentals" a Espanya i Catalunya.



Ho ha dit en una entrevista al diari francès Le Figaro i que ha recollit El Nacional, des d'on fa una crida al diàleg per desencallar el cas català.



En aquest sentit, creu que la UE hauria d'intervenir en el conflicte entre les institucions catalanes i espanyoles. "No puc imaginar una solució sense negociació amb la participació d'un tercer que pugui exercir el paper de mediador", explica el president al diari francès.



Puigdemont sosté que no és a Suïssa per denunciar Espanya per violació del dret d'autodeterminació davant de l'ONU perquè la demanda ja s'està tramitant en el Consell de Drets Humans de la mateixa organització, recorda.

