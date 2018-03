[Vídeo] L'indignant tracte dels funcionaris de Soto del Real a Cuixart

Última actualització Diumenge, 18 de març de 2018 16:00 h

Ho explica un company de presó

Redacció | Jordi Cuixart fa més de cinc mesos que està empresonat a Soto del Real. Un company de presó ha explicat com els funcionaris penitenciaris abusen del seu poder per intentar posar els altres companys reclusos contra el president d'Òmnium.

Jesús Ruiz ha viscut els últims mesos a la presó de Soto del Real amb Jordi Cuixart i van fer bona amistat. Així ho ha explicat aquest dissabte a la nit al programa Preguntes Freqüents.







Jesús ha assegurat que els funcionaris es posen a obrir les cartes que li envien a Cuixart sobre la taula del menjador abans de l'hora de dinar amb l'objectiu de fer enfadar els companys i posar-los en contra del president d'Òmnium.



Jesús, company de presó de @jcuixart que ja ha sortit, explica com els funcionaris de la presó abusen del seu poder per intentar posar els presos contra Cuixart, tot i això de moment no ho han aconseguit.#FAQSenflamesTV3 pic.twitter.com/mixU9adhCQ — Thomas Sankara (@tsankaram) 18 de març de 2018 Jesús ha assegurat que els funcionaris es posen a obrir les cartes que li envien a Cuixart sobre la taula del menjador abans de l'hora de dinar amb l'objectiu de fer enfadar els companys i posar-los en contra del president d'Òmnium."Cada dia rep 200 cartes i cada cinc minuts l'avisen per megafonia i el correu va arribat". De fet, segons Jesús, "alguns funcionaris es guarden 10 cartes i el van cridant perquè la gent es molesti amb ell".





"Obre les cartes de mica en mica davant de tothom", afirma Jesús, que afegeix que no han aconseguit posar-lo en contra de ningú. "El mòdul quatre és molt tranquil", sentencia Jesús, que explica que "tothom s'ajuda" perquè "érem com una família".





"Obre les cartes de mica en mica davant de tothom", afirma Jesús, que afegeix que no han aconseguit posar-lo en contra de ningú. "El mòdul quatre és molt tranquil", sentencia Jesús, que explica que "tothom s'ajuda" perquè "érem com una família".Precisament, aquest dissabte, el president d'Òmnium Cultural ensenyava com era la seva cel·la en un dibuix i feia una crida a defensar l'escola catalana. En la imatge es pot veure com té la taula plena de cartes.





"Em van preguntar si Jordi Cuixart m'havia subornat el dia de les eleccions del 21-D" Jesús Ruiz García a #FAQSenflamesTV3 https://t.co/RycDNbHtdg pic.twitter.com/VjiqHNg9Cf — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 17 de març de 2018 Tanmateix, el fins ara company de Cuixart explica que la comitiva judicial de la presó va prendre-li declaració perquè havia fet una broma on afirmava que Cuixart l'havia subornat per votar el seu partit. "Quin partit? Si no té partit", rebla el Jesús a Preguntes Freqüents.

D'altra banda, la dona de Joaquim Forn ha explicat en una entrevista a El Nacional que els companys d'Estremera "al·lucinen una mica del perquè estan allà i no ho entenen"." "Hi ha una certa solidaritat i empatia cap a ells i se sent ben tractat, no tant pels funcionaris, sinó pels reclusos", afirma Laura Masvidal.

