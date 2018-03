Una delegació de la CUP també es desplaça a Ginebra

A partir d'aquest diumenge, i durant els pròxims dies, una representació de la CUP participarà a diferents debats i xerrades del Festival del Cinema i Fòrum Internacional dels Drets Humans i de l'ONU per internacionalitzar el procés i denunciar la regressió de drets a Catalunya.

"Entenem que aquests debats constitueixen una oportunitat perquè diferents actors internacionals puguin conèixer de primera mà el grau de vulneració dels drets civils i polítics al nostre país i la necessitat imprescindible de revertir aquesta situació", han explicat fonts dels cupaires.

En aquest sentit, consideren "fonamental" compartir amb la ciutadania europea la situació repressiva a l'Estat Espanyol pel greu retrocés democràtic que suposa la vulneració sistemàtica de drets que s'està produint.

Reunió per desencallar la investidura

El diputat de JxCat al Parlament, Quim Torrà, ha assegurat que estan "lluitant perquè el pacte sigui a tres", en referència a la CUP. En aquest sentit, JxCat hauria ofert una moció de confiança als cupaires al mig de la legislatura, segons avança El Nacional.

Amb tot, els cupaires podran fiscalitzar el compliment dels acords ja fixats com la constitució del Consell de la República o el desbloqueig del procés constituent, tal com apunten alguns mitjans aquest diumenge.



Preguntat sobre el paper "essencial" de la CUP en el debat d'investidura, Puigdemont ha assegurat en una entrevista al diari francès Le Temps que "seria estúpid" que ell i Gabriel no en parlessin. "Però sobretot parlarem de la nostra situació i de la nostra disposició a continuar defensant el dret i la legitimitat de les nostres decisions", ha indicat el líder de JxCat, que ha admès que té "pressa" perquè es pugui escollir un nou president.

"I per la qual hi ha diverses persones empresonades per motius polítics, i d'altres han hagut d'exiliar-se", sentencia la CUP, que fa una crida a les institucions europees i la seva societat civil a "no restar en silenci".