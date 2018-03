La Crida reneix i anuncia accions de ''no violència'' sense anunci previ

Última actualització Diumenge, 18 de març de 2018 17:30 h

El moviment recupera l'antiga Crida a la Solidaritat i proposa fer 'Silencis per la llibertat'

Redacció | La Crida per la Llibertat s'ha constituït oficialment aquest diumenge instant entitats i partits polítics sobiranistes a "pujar un graó" en l'anomenada 'Revolució dels somriures' per passar a una "estratègia de lluita no violenta on no hi cap la claudicació en cap més ocasió".

Tanquem l'Acte de Presentació de la Crida per la Llibertat cantant amb la coral El Poble que Canta, dirigida per Jordi Llobet.#laCridaTorna pic.twitter.com/pfjTnB805L — CridaperlaLlibertat (@CridaLlibertat) 18 de març de 2018

Així ho ha expressat un dels seus impulsors, Àngel Colom, com a fórmula per aturar la "repressió política", tot reclamant als adherits al moviment que "no es rendeixin davant l'adversari".En aquest sentit, ha recalcat que la "no violència" ha de ser l'element troncal de la Crida per demostrar que la ciutadania "no s'ha rendit davant l'adversari". "Potser es pensen que ens hem rendit, però no ho hem fet malgrat ens han atacat durament", ha afegit.Si bé la Crida no ha detallat quin serà el seu pla d'accions, sí que ha avançat que la setmana que ve començaran a desplegar diversos 'Silencis per la llibertat'. Seran accions de 15 minuts amb les quals "senyalaran tots els espais d'ocupació judicial i d'altres tipus que hi ha a Catalunya".De forma paral·lela, el moviment treballarà per aconseguir una xarxa d'observadors internacionals per vetllar per la defensa dels drets de les persones empresonades o investigades per causes relacionades amb el procés sobiranista.La Crida per la Llibertat s'ha constituït oficialment aquest dissabte 18 de març per recordar la creació de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalana, creada, precisament, el 18 de març de 1981. En referència a aquell moviment social sorgit després del cop d'estat fallit del 23-F, Àngel Colom ha recordat que les accions que es van desenvolupar durant la dècada dels 80 eren amb voluntat pacífica i sense anunci previ.A l'acte de presentació han assistit els representants de la quarantena d'entitats adherides, de dirigents de la CUP, ERC, JxCat i dels 'comuns', i de familiars dels presos polítics.