5.000 assistents confirmen el fracàs de SCC

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

18 de març de 2018, 19.34 h

AMB MALVADA SEMÀNTICA, USEN LA PARAULA SENYS, ÉS UNA PARAULA EXCELSA, EL SENY BEN USADA, VENINT DEL NACIONALISME ESPANYOL DELS MÉS AGRESSIUS GERMÀ DEL NAZI, EL QUE VOLEN DIR ÉS SUBMISSIÓ. PORTEM SEGLES DE RESISTÈNCIA I RESILIÈNCIA, SENSE ACONSEGUIR DEL GENOCIDI, ARA SI VEUEN EN COR PER A LA SOLUCIÓ FINAL, ROMANEN SITUATS AMB GRAN ESTULTÍCIA I IDIÒCIA MILERS D'ANYS ENRERE , NO SABEN QUE ÉS LA CIVILITZACIÓ, VIUEN DE LA TIRANIA, PRESENTADA DE DRET I DEMÒCRATA SENT LA PITJOR COM DE... Llegir més