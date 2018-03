Un catedràtic de dret constitucional posa en escac Llarena

Ho ha dit aquest dissabte a la nit al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3, des d'on ha destacat que Jordi Sànchez és encausat per un delicte que no ha comès.



Tanmateix, ha dit que Llarena 'no solament vulnera el dret de sufragi passiu del senyor Sànchez, sinó que ha vulnerat el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans de Catalunya, votessin què votessin'. Per això afegeix: "Tots els catalans podrien denunciar el jutge Llarena per haver vulnerat el seu dret".

'La seva conducta no és constitutiva del delicte pel qual és perseguit penalment. N'és una bona prova que les ordres cursades contra Puigdemont s'han hagut de retirar perquè no es pot convèncer cap jutge europeu del delicte de rebel·lió', ha sentenciat Pérez Royo.