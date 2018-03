El referèndum d'autodeterminació a França que Manuel Valls oblida

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 05:00 h

Diu que França mai no acceptaria "mai un referèndum de sortida"

Redacció | L'exprimer ministre francès sembla haver oblidat el referèndum d'autodeterminació de l'illa francessa Nova Caledònia ratificat pel govern francès, després del seu discurs contra la independència de Catalunya durant la manifestació de SCC.

Valls va carregar durament contra el procés sobiranista en el seu parlament de cloenda. "El projecte separatista ha fracassat", sentenciava l'expimer ministre.



Tanmateix, es va mostrar convençut en una entrevista a Catalunya Ràdio que França no acceptaria "mai un referèndum de sortida". En aquest sentit, va defensar que si al seu país hi ha un procés separatista, "el govern ha d'actuar" i els seus impulsors "serien condemnats per la justícia francesa".



Unes paraules que xoquen amb la realitat francesa. Precisament, aquest dimarts es debat al Senat francès la via que permetrà la celebració del referèndum d'independència de l'arxipèleg francès de Nova Caledònia, programat pel pròxim 4 de novembre.



Tot i que la reivindicació per la independència a Nova Caledònia ve de llarg, la majoria dels habitants de les illes es decanten per no perdre el vincle amb França. Submergits en una gran divisió entre autòctons, habitants d'origen europeu i estrangers, el 60% de la població va donar suport als partits unionistes en les últimes eleccions.



Història d'una reivindicació



Nova Caledònia és un territori francès de 270.000 habitants amb un estatus particular situat al nord de Nova Zelanda i a l'Est d'Austràlia.



El moviment independentista a les illes neix cap als anys 80 amb una clara reivindicació: un referèndum d'autodeterminació. Després de diverses disputes entre els independentistes i el bloc unionista, es pacta la celebració d'una consulta pel 1989. Però l'any 1984 es produeixen enfrontaments que desemboquen en una escalada de violència. Finalment, el govern francès, els unionistes i els independentistes firmen els acords de Matignon el 1988 i acorden un període de transició de 10 anys fins a la celebració del referèndum. Els acords es van allargar 20 anys fins a arribar al punt actual. Segons informa El Nacional, es preveu que l'exercici del dret a l'autodeterminació s'aprovi amb una àmplia majoria. El pròxim pas seria el 27 de març quan es decidirà la pregunta dirigida als votants de l'arxipeleg del Pacífic.Tot i que la reivindicació per la independència a Nova Caledònia ve de llarg, la majoria dels habitants de les illes es decanten per no perdre el vincle amb França. Submergits en una gran divisió entre autòctons, habitants d'origen europeu i estrangers, el 60% de la població va donar suport als partits unionistes en les últimes eleccions.

