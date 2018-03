La sospitosa enquesta d’Ada Colau a favor del tramvia per la Diagonal

Última actualització Diumenge, 18 de març de 2018 23:10 h

A pocs dies de la votació, Barcelona en Comú pressiona ERC per un canvi de vot i es treu de sota les pedres un enquesta

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Un enquesta qualificada de sospitosa ha estat filtrada a diferents mitjans a pocs dies de la votació en plenari del projecte de tramvia per la Diagonal, un dels grans projectes del govern d’Ada Colau. A manca dels vots necessaris, el govern municipal publica una enquesta feta a uns 1000 ciutadans on la majoria aposta pel tramvia per la diagonal.

Tramvies i enquestes (1) del barret una enquesta de la qual ningú en tenia coneixement, a 5 dies de la votació al ple, no sembla gaire serióshttps://t.co/jiaopE5xxq — Ramon Suñé Farré (@ramonsune) 18 de març de 2018





L'Ajuntament d'@AdaColau filtra una enquesta a @tv3cat i al @diariARA sobre el tramvia i què pensen els votants d'@ERCbcn. No pregunta sobre els 200 milions públics per privats. Qui paga l'enquesta, per cert? — Oriol Duran (@Odtor) 18 de març de 2018

Notícies relacionades

El sondeig, fet a partir d'un miler de trucades telefòniques, es fa públic quan falten cinc dies perquè el projecte es porti al ple municipal, on no té prou suports per tirar endavant perquè ERC ha anunciat que hi votarà en contra. L'enquesta s'ha fet a persones adultes d'entre 17 i 80 anys residents en alguna de les nou poblacions per on passa el tramvia. Del 52% que s'hi ha mostrat a favor, gairebé un 64% viuen a Barcelona, prop d'un 25% resideixen a poblacions del Baix Llobregat i gairebé un 12% a la zona del Besòs. Tot i que la majoria dels enquestats està d'acord en unir la Diagonal amb el tramvia, només un 18% diuen que l'utilitzarien de forma habitual i un 37% reconeixen que només l'agafarien de tant en tant.ERC s’oposa per la poca claredat en la gestió del Tramvia, no està d’acord que l’Ajuntament faci una inversió de 200 milions d’euros i que el benefici sigui privat.