[Àudio] Això és el que va dir Mireia Boya al Suprem sobre la declaració d'independència

L'exdiputada 'cupaire' detalla que el Govern de Puigdemont va deixar el 27-O en paper mullat

Redacció | Els àudios de la declaració de Mireia Boya al Suprem confirmen que va dir el que va dir. L'exdiputada cupaire i una de les portaveus del Secretariat Nacional de la CUP va defensar que ella i els seus companys entenien que la declaració d'independència del 27 d'octubre era certa però que el govern de Carles Puigdemont la va deixar en una simple declaració simbòlica.

Així ho constata La Vanguardia Digital que ha tingut a la declaració de Mireia Boya davant de Pablo Llarena on subratlla que amb aquesta maniobra pretenien també forçar a Espanya al diàleg.

Boya culpa al Govern de no preparar els mecanismes necessaris perquè després d'aquell dia es pogués aplicar la llei de transitorietat que portaria a Catalunya a una república i un estat independent, tal com ja va avançar en una entrevista a Revista Mirall

Davant del jutge va explicar però que la votació d'aquell dia anava a servir d'alguna cosa "però la realitat ha desmentit el que jo creia en aquell moment". Boya culpa no només al govern català que no "havia previst tot el que havia de preveure i que corresponia a aquella llei de transitorietat que s'havia d'aplicar en cas que guanyés el sí" sinó que també culpa al Gobierno per aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola i cessar així als màxims responsables de les institucions catalanes.



L'exdiputada anticapitalista assegura que aquestes són les raons per les quals la república no s'ha fet efectiva. "Això és una evidència i és una realitat".

La participació de l'1-O

"Jo podia participar en l'organització del referèndum perquè el meu partit polític no formava part del Govern", detalla. "Jo assumeixo tota l'activitat parlamentària, legislativa però no l'executiva perquè no formàvem part d'aquell Govern".

La 'cupaire' carrega però, contra el responsable de l'operatiu policial de l'1-O i assegura que la violència durant el mateix referèndum i els dies posteriors la va provocar la mateixa policia espanyola amb les seves actuacions.

Mireia Boya va declarar davant de Suprem el 15 de febrer i només va respondre les preguntes del jutge Llarena i les del seu advocat. Després d'escoltar-la va quedar en llibertat i la Fiscalia tampoc no va demanar mesures cautelars per ella.