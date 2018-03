Portades: L'ABC s'inventa l'èxit de la manifestació de SCC

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 09:00 h

Les principals portades de la premsa

Redacció | Les portades dels diaris d'aquest dilluns se centren en la victòria de Putin en les eleccions presidencials a Rússia i la qüestió catalana després de la manifestació unionista d'aquest diumenge que només va poder reunir a 5.302 assistents. En aquest sentit, l'ABC s'inventa "el fracàs del separatisme" per ressaltar l'èxit del constitucionalisme.

Portada de l'ABC el 19 de març

"El separatismo ha fracasado" titula el diari, en referència a les paraules del exprimer ministre francès, Manuel Valls, i ho acompanya amb una fotografia on hi ha més bandera que persones. El rotatiu explica que "milers de persones surten al carrer per reclamar seny i govern per a tots".El Periódico, El País i El Mundo recullen la victòria de Putin a les eleccions russes on s'ha imposat amb un 76% dels vots. Tanmateix, parlen de la manifestació de SCC. En el cas de El Mundo, assegura que "el govern va ocultar dades sobre la inviabilitat de la secessió".Per la seva banda, La Vanguardia se centra en la reforma constitucional, forçada per la "crisi catalana" i La Razón assegura que "el Gobierno desbloqueja més de 1.500 milions amb el 155", que segons el diari, Puigdemont havia retingut.