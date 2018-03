Colau municipalitzarà també els congressos del Fòrum

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 10:00 h

L'oposició municipal i el sector hoteler ja han mostrat la seva disconformitat

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha decidit municipalitzar la gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), situat al Fòrum. Aquest fet no ha deixat indiferent al sector hoteler de la zona que ja ha manifestat la seva disconformitat i també l'oposició municipal de la ciutat.

Malgrat tot, a partir del 2021, el CCIB passarà a ser gestionat per la Fira de Barcelona. És justament en aquesta data que s'acaba el contracte amb l'empresa GL Events, que segons el sector hoteler de la zona ha dut a terme una feina de promoció econòmica de l'àrea del fòrum excepcional, fet que ha portat congressos i projectes socials a la zona del Besòs, segons ha assegurat el Crónica Global.

D'aquesta manera, l'ajuntament ha donat el poder de gestió a la Fira durant 50 anys però no ha tret una licitació a concurs perquè la institució (participada l'ajuntament i també per la Generalitat) és experta en l'organització d'actes.



El motiu per el qual s'ha fet el canvi de gestió amb tanta antelació però ha estat el nombre de peticions de reserva dels agents internacionals per a les dates posteriors a 2021.

El grup municipal de Ciudadanos ha criticat la falta de transparència en el canvi de gestió.

Notícies relacionades