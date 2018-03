La repressió contra els líders independentistes té el suport del 60% dels espanyols

Amb tot, un nou sistema de finançament amb el conjunt de les comunitats autònomes i l'aprovació d'un nou Estatut per a Catalunya semblen ser les sortides amb més suport. Per contra, l'opció d'un referèndum, que té el suport del 60% dels catalans, cau al 37% quan la pregunta es fa a la resta de territori espanyol.

Gairebé un 67% dels enquestats donaria suport a una reforma de la Constitució per resoldre el cas català, i més del 48% estaria a favor d'una resposta política negociada. El 41% rebutja qualsevol resposta pactada.

Aposten per la reforma constitucional en detriment del referèndum

Pel que fa a la possibilitat d'indultar els dirigents sobiranistes si, finalment, són condemnats, menys del 31% es mostraria favorable a l'indult davant el 52% que sí que ho faria a Catalunya. És significatiu destacar que el 70% dels votants del PP i Cs rebutgen un indult per tancar ferides.

El 64% dels espanyols (sense comptar Catalunya) està d'acord amb imputar per sedició i rebel·lió al govern i els líders de la societat civil. Com abans, a Catalunya això es torna a invertir. Mentre un 34% li dona suport, un 56% ho rebutja.

L'onada repressiva i abusiva del Gobierno amb Catalunya i els líders independentistes ha convençut a la població espanyola. Les dades de l'enquesta realitzada per La Vanguardia són demolidores.

