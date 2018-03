Domènech considera que repetir eleccions seria una ''irresponsabilitat''

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 11:00 h

El líder dels Comuns creu que la formació d'un govern independentista "està més lluny que mai"

Redacció | El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha criticat aquest dilluns "l'autodespreci, la consideració constant que l'autogovern o la Generalitat de Catalunya és mer autonomisme", que veu en l'independentisme català.

"Em sembla una de les coses més delirants de les quals hem viscut", ha lamentat en una entrevista de Catalunya Ràdio, i ha recordat que la Generalitat contemporània es va instaurar en els anys 30 després d'un acord amb el Govern de la República espanyola i que es va recuperar després del franquisme abans que s'aprovés la Constitució actual.

És per això que ha demanat "recuperar els instruments del conjunt dels catalans" i ha rebutjat que es puguin repetir les eleccions al Parlament.

"És una irresponsabilitat profunda que alguns polítics pensin que és millor anar a eleccions i perllongar el 155", ha valorat el també capdavanter de CatComú.



Govern independentista: "més lluny que mai"

No obstant això, creu que la formació d'un Govern independentista està "més lluny que mai" per les diferències entre JxCat, ERC i la CUP, i ha considerat que les tres formacions no tenen un projecte de futur sinó que els uneix el passat, ha dit.



Preguntat per si els comuns s'abstindrien en algun supòsit per facilitar la investidura del pròxim president de la Generalitat, ha reivindicat que durant la campanya electoral ja es van negar a facilitar "una proposta de president de JxCat".



Sànchez s'hauria de presentar

No obstant això, creu que l'expresident de l'ANC i candidat de JxCat a la Generalitat, Jordi Sànchez, hauria de poder-se presentar "per respectar el dret de representació política" de qui ho van votar però també dels qui no.

Però ha advertit al sobiranisme que la Presidència de la Generalitat "no es pot convertir en un instrument al servei d'una estratègia de denúncia" de la situació política espanyola, ja que els candidats proposats fins avui han estat Carles Puigdemont --a Bèlgica-- i Sànchez --a la presó preventiva--.

