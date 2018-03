Per què Puigdemont no es planteja un acord sense la CUP?

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 11:30 h

JxCAT intenta seduir als 'cupaires' amb una moció de confiança a mig mandat

Redacció | Carles Puigdemont ha assegurat que es reunirà aquest dilluns amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Ginebra i que "parlaran del procés de Catalunya cap a la República". Ara bé, la reunió no està pensada per negociar la investidura. Puigdemont però ha remarcat que "seria molt marcià que no parléssim també d'això".

Puigdemont ha constatat també que no es planteja un acord sense la CUP després de la majoria independentista de les eleccions del 21-D. "Seria estrany que una majoria absoluta independentista no servís per investir un candidat independentista", ha remarcat.

Per mirar de seduir als cupaires i desencallar la investidura, JxCAT ha posat sobre la taula una qüestió de confiança a mig mandat amb la voluntat de convèncer a la CUP. Els anticapitalistes han oficialitzat la seva posició assegurant l'abstenció dels quatre diputats de la formació en un ple per investir Jordi Sànchez.

JxCAT però, no es confirma amb aquesta negativa i pretén convèncer la CUP amb aquest acord. D'aquesta manera, tal com detallen diversos mitjans, els 'cupaires' tindrien la possibilitat de fiscalitzar el compliment dels acords fixats com la creació i la implementació del Consell de la República, comandat per Puigdemont des de Brussel·les i també l'inici del procés constituent.



La resposta de la CUP



Malgrat aquest intent de JxCAT, alguns sectors de la CUP asseguren que els titulars que Anna Gabriel i Carles Puigdemont es reuniran per parlar de la investidura els "fa força risa". Al·leguen que aquesta manera de fer no forma part ni de la cultura política de Gabriel ni del conjunt de la CUP.

Algunes fonts consultades per directe!cat constaten que aquestes informacions difoses per alguns mitjans, fins i tot catalans, té "més d'escenificació que no pas de maniobra honesta que permeti començar a la legislatura".

