Bosch acusa Colau de regalar el Tramvia a l'empresa privada

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 12:00 h

Reitera el 'no' d'ERC a la proposta que el govern municipal presentarà en el ple de l'Ajuntament de Barcelona

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha reiterat aquest dilluns al matí el seu 'no' a la proposta d'unió del Tramvia de Colau, que es vota aquest divendres en el ple del consistori, perquè "crea confusió entre el que és púbic i el que és privat".

En aquest sentit, ha argumentat que l'ajuntament no pot invertir 200 milions d'euros per fer la infraestructura que després explotarà una empresa privada. "No és intel·ligent", ha reblat Bosch en una entrevista a Els Matins de TV3.

D'altra banda, ha recordat que ERC té un pla global d'infraestructures a la ciutat. "Posats a parlar de prioritats, potser caldria posar per sobre mitjans massius com el Metro, que són utilitzats per 400 milions de persones l'any", ha afirmat Bosch en referència, entre altres, a la L9. Amb tot, ha lamentat que "el govern de Barcelona ni tan sols en parla".

Bosch ha admès que rescatar la concessió actual seria una inversió molt cara. Per això, proposa renegociar amb l'empresa per eixamplar la concessió, tot i que assegura que l'empresa no té la intenció.

Enquesta enganyosa

Sobre l'enquesta feta pública aquest dilluns al matí sobre l'opinió dels barcelonins a la unió del Tramvia, ha lamentat que Colau l'hagi venut com una enquesta de l'Ajuntament quan l'ha fet l'empresa que gestiona el Tramvia.





Segons els resultats de l'enquesta, un 52% dels enquestats estaria d'acord amb connectar el Trambaix i el Trambesòs, mentre que els que s'hi oposen són un 24%. Bosch ha destacat, però, que només el 19% dels enquestats serien usuaris d'aquest transport.



@AlfredBosch a @ElsMatins: 'Hem vist com aquesta confusió entre el que és públic i el que és privat continua. Fins i tot han presentat una enquesta com a Ajuntament i resulta que ha estat encarregada per l'empresa Tram' pic.twitter.com/YHDaFKzh5H — ERC Barcelona (@ERCbcn) 19 de març de 2018 "És absolutament inacceptable que filtrin una enquesta als mitjans feta des de l'Ajuntament i després resulti que l'ha encarregat l'empresa explotadora. Els diners públics s'han d'invertir en mitjans de transport públics", ha sentenciat.Segons els resultats de l'enquesta, un 52% dels enquestats estaria d'acord amb connectar el Trambaix i el Trambesòs, mentre que els que s'hi oposen són un 24%. Bosch ha destacat, però, que només el 19% dels enquestats serien usuaris d'aquest transport.

Notícies relacionades