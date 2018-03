[Vídeo] L'emotiu agraïment dels familiars dels presos polítics a Guardiola

En un vídeo publicat aquest dilluns al matí a la xarxa, els familiars de Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn han donat les gràcies a Pep Guardiola.

"Abans d'entrenador, sóc persona", va dir l'actual entrenador del Manchester City en una roda de premsa. Unes paraules que les entitats sobiranistes han volgut recordar en aquest vídeo.

Elisabet Forn, filla de Joaquim Forn, li demana que "segueixi defensant el seu alliberament perquè així es podrà visualitzar la repressió de l'Estat". Susanna Barreda, parella de Sànchez, li agraeix la "complicitat" que ha establert des de Manchester fins a Barcelona.

Per la seva banda, Mònica Vies, cosina de Junqueras, li ha donat les gràcies per ensenyar que "la solidaritat és un valor universal". "Quan trepitgen la llibertat d'algú, estan trepitjant la llibertat de tots", ha recordat Txell Bonet, la parella de Cuixart.

D'altra banda, les companyes de Quim Forn i Jordi Cuixart, Laura Masvidal i Txell Bonet, han acudit al Palau de l'ONU a Ginebra, per fer sentir la seva veu en representació de l'Associació Catalana de Drets Civils, aquest dilluns al migdia.En un contacte amb la premsa a les portes de l'ONU, Masvidal ha destacat la rellevància de l'acte, poques hores abans del debat 'La regressió dels drets humans a Espanya'. "És important estar aquí per fer un crit d'auxili, necessitem que algú ens escolti i miri què està passant, la presó preventiva no la justifica gairebé ningú", ha subratllat.Al seu torn, Bonet ha remarcat que hi ha "eines" per suavitzar la situació i que si la Fiscalia no hagués demanat les mesures cautelars de presó preventiva el jutge no hauria pogut superar la petició. A més, l'expert en protecció legal i regulació del dret de reunió Michael Hamilton ha opinat que la llibertat de reunió "no ha estat protegida" a Catalunya, i ha reclamat una reacció "a nivell internacional" perquè el procés es mogui "cap a una solució".