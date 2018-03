El nou president de SCC admet involuntàriament el fosc finançament de l'entitat

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 13:00 h

José Rosiñol el compara amb el de Greenpeace, qui es lucra de les donacions individuals

@JoanSole_ | Malgrat l'arribada d'un nou president, la foscor sobre el finançament de Societat Civil Catalana continua la seva deriva tenebrosa difícil de justificar. Com pot tenir una entitat de 75 socis un capital de quasi un milió d'euros? | Malgrat l'arribada d'un nou president, la foscor sobre el finançament de Societat Civil Catalana continua la seva deriva tenebrosa difícil de justificar. Com pot tenir una entitat de 75 socis un capital de quasi un milió d'euros?

Parlament final del president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol

El president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, entrevistat a Els Matins de TV3, no només ha insistit, malgrat les proves gràfiques com les que va mostrar el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, on hi ha comptades 5.317 assistents, que ahir es van manifestar 200.000 persones, sinó que també ha intentat explicar la manca de coherència matemàtica que hi ha entre el pressupost i els socis de l'entitat: "Tenim 75 socis, i uns 20.000 voluntaris que no paguen cap quota".

La manca de concreció ha propiciat que en un dels moments de l'explicació s'ha escapat mencionar que el model que segueix l'organització és el mateix que el de Greenpeace, ONG que es lucra de les donacions individuals i les quotes dels socis com a "úniques fonts".

directe!cat sobre L'afirmació del nou president quadra perfectament amb el que va explicar un dels fundadors de SCC i actual dirigent de l'entitat d'extrema dreta Somatemps, Javier Barraycoa, en el seu blog : "els diners per a l'organització arribaven per canals inconfessables del govern central". Un detall que encaixa amb l'opacitat de l'organització a l'hora d'explicar d'on venien les donacions privades que van permetre ingressar els 963.000€ que consten en la memòria del 2014, i amb l'exclusiva que va publicar elsobre les claus de la guerra bruta contra el procés independentista el juny del 2016, on detalla la disposició de fons privats de l'Estat per a diferents actors judicials, policials i mediàtics contra el procés amb una figura, la de Jorge Moragas -mà dreta de Rajoy- com a pilar destacat del nucli dur de l'operació.

De fet, en un text a El Mundo sobre l'adéu de Moragas de l'executiu per ser ambaixador d'Espanya a l'ONU, es pot llegir com el periodista concreta: "Els constitucionalistes, que havien quedat callats fins a la data per por de la piconadora de l'aparell independentista, es rebel·len contra l'establishment. Ho fan empesos per Societat Civil Catalana, associació impulsada per Moragas i vicepresidida per la seva cunyada Miriam Tey".

Tot i els intents de la direcció de Societat Civil Catalana per ocultar les vies de finançament de l'entitat, a poc a poc es va posant més llum sobre la relació que hi ha entre l'entitat i l'statu quo de l'Estat.