Sabrià avisa que ''demà serà un dia clau'' per la investidura

El republicà assegura que no han renunciat a l'acord a tres bandes, inclosa la CUP

Redacció| “Demà serà un dia clau i poden passar coses importants”. Són paraules del portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, que ha comparegut avui amb la mirada posada en dimarts, el Tribunal Suprem, el Parlament i la CUP: sense concretar gaire més, Sabrià ha donat a entendre que a partir de la citació de Jordi Sánchez (JxCat) al Suprem es podrien desencadenar un seguit d’esdeveniments que desencallin les negociacions i la investidura, tant amb el número dos de JxCat com a candidat com amb altres opcions.

De fet, el republicà assegura que la seva “prioritat” és arribar a un “acord a tres bandes” entre JxCat, ERC i la CUP, però també deixa ben clar que a hores d’ara els anticapitalistes tenen poc marge per modificar les propostes que els arriben. “L’acord està a punt i tancat”, sentencia Sabrià, que a més reconeix que malgrat estar “buscant el suport de la CUP” a la investidura, els republicans “exploren totes les possibilitats”, inclosa l’opció de la renúncia als escons de Carles Puigdemont (JxCat) i Toni Comín (ERC) per evitar haver de dependre de la CUP per investir un president.



Per a Esquerra Republicana, la situació de la investidura podria resoldre’s -doncs- en breu. “Hi ha converses, hi ha propostes sobre la taula, i també demà el Suprem parlarà de Jordi Sánchez. Tot això alhora, fa que pensem que en les properes hores o dies hi hagi canvis i pensem que podem ser optimistes”, ha comentat. Amb tot, assegura Sabrià que per part seva ni JxCat ni la CUP haurien d’esperar grans moviments ni modificacions substancials del pacte per més pressions que puguin haver. Tot i això, Sergi Sabrià considera positiu que propostes com la de comprometre’s a celebrar una qüestió de confiança a mitja legislatura per obtenir el suport de la CUP a la investidura són positives. “En el moment actual, el millor que podem tenir és un acord per recuperar les institucions i fer un Govern efectiu. Em sembla bé que s‘explorin les vies que ho puguin fer possible”, ha afegit el republicà.

Tot, però, no passa només per això, i el suport de la CUP és imprescindible per a la investidura si no es vol forçar la renúncia a l’escó de Comín i Puigdemont. És per això que ERC assegura que està “treballant en trobar els suports de la CUP”, però avisa que “amb l’acord signat i que inclou un pla de Govern i un acord de govern, aquesta és la base”. Malgrat això, afirma que “s’estan fent gestos i cercant els vots que falten”. De fet, els republicans insisteixen que cal un Govern d’immediat i reconeixen que “és preferible tenir-lo abans que després de Setmana Santa”.

Amb tot, si la CUP no acaba dins l’acord, però, els republicans no descarten les dimissions de Comín i Puigdemont. “Tenim totes les possibilitats sobre la taula, però la prioritat és aconseguir un acord a tres. Malgrat això, estem explorant totes les possibilitats. No hi renunciem a l’acord a tres”, afirma Sabrià.