El Gobierno no aclareix el model de finançament de la compra d'armament per 10.000 milions d'euros

El Ministeri de Cospedal té encara deutes milionaris d'anys anteriors

M.B| Vehicles de combat, fragates, avions d'entrenament i d'abastiment, helicòpters o la modernització del sistema de comandament i control aeri són una prioritat del Gobierno espanyol. Segons un document elaborat al març per la Secretaria d'Estat de Defensa -que ha fet públic la SER-, "considerant les capacitats més necessàries i urgents, el nou cicle inversor s'iniciarà en breu amb set programes d'un cost estimat en 10.805.000 d'euros".

S'inicia així la primera fase del Nou Cicle Inversor del Ministeri de Defensa, que pretèn adquirir armament per als propers 15 anys i que substituirà l'iniciat als anys noranta amb els Programes Especials d'Armament (PEAS). Els de María Dolores de Cospedal -que ja ha anunciat la novetat- deuen encara prop de 20.000 milions d'euros d'aquella època, a pagar fins a 2030. De fet, 11 programes especials del passat Cicle Inversos segueixen encara en funcionament (com, un avió de transport militar, un caça, helicòpters de combat i un submarí) i -tot i que ja han finalitzat- s'acumulen deutes de 12 més.



Amb tot, María Dolores de Cospedal pretén que el Consell de Ministres estudiï en les properes setmanes la primera fase d'aquest nou cicle inversor; la qual cosa suposarà la seva aprovació definitiva. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ha deixat clar com es finançaran aquestes noves compres i la secretaria d'Estat de Defensa no descarta que les partides anuals s'incloguin en el pressupost ordinari del departament.