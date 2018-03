L'exalcalde socialista de Terrassa deixa retratat Iceta per fer-se amb SCC, VOX i la Falange

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 17:15 h

El líder del PSC va acudir aquest diumenge a la manifestació espanyolista convocada a Barcelona

Redacció| El socialisme català retreu a Miquel Iceta el seu evident apropament a la dreta espanyolista. "Ni PP. Ni Cs. Ni SCC. Ni VOX. Ni la Falange. Cap d'ells proposa solucions. Les teves rialles al seu costat són una ofensa per molts socialistes que van patir la repressió i van lluitar per la democràcia", escrivia ahir a Twitter l'exalcalde socialista de Terrassa, Jordi Ballart.

Ballart -que va deixar el PSC i l'alcaldia de Terrassa en no estar d'acord amb el rumb agafat darrerament per la direcció del partit- va denunciar així la presència del líder socialista a la manifestació convocada aquest diumenge per Societat Civil Catalana a Barcelona i va penjar una fotografia on apareix rient juntament amb dirigents del PP (com la ministra de Sanitat del Gobierno, Dolors Montserrat) i C's (Albert Rivera i Carlos Carrizosa hi van assistir, entre altres) en una concentració on no va faltar tampoc la presència de l'extrema dreta amb VOX o membres de la Falange.



Iceta ja va ser durament criticat per una imatge similar on se'l veia fent-se un 'selfie' amb els que suposadament són els seus adversaris polítics, en una manifestació del mateix estil el passat 29 d'octubre. Sembla -doncs- que el socialisme se sent actualment més còmode entre banderes de Tabàrnia, de la Guàrdia Civil o cartells amb consignes a favor dels presos polítics.