Arrimadas parla de la seva vida privada i exemplifica que el procés no trenca families

"Ha trencat el Procés les relacions amb la seva família política?

"És cert que el seu marit era un indepe que ho va deixar tot per amor?

Ell no es pot defensar del que es diu, però a veure, ja no està en política sinó a l'empresa privada. Va ser diputat per Convergència i Unió, l'antiga CiU. El que va succeir és que Convergència va canviar i va abandonar als seus votants. Xavier va treballar en el sector privat durant molts anys, després va estar dos anys i mig de diputat i, com molta gent, va abandonar el partit quan va deixar de ser el que era o el que semblava que era.

¿Va canviar la seva opinió política?

El meu marit era nacionalista. Ara intento apartar-lo de tot això."

He vist com es trenquen moltes famílies, o com no poden parlar d'aquest tema o tenen discussions molt pujades de to. Gent que ha deixat de quedar amb alguns amics o que s'ha sortit de grups de WhatsApp. Portem anys dient-ho i ens deien bojos."Però no acaba aquí la cosa. A més, tot i que ella i el seu partit són la cara més visible del nacionalisme espanyol més recalcitrant, assegura que ha apartat al seu marit del nacionalisme, com si es tractés d'una drogaddicció. Cal recordar, a més, que Arrimadas, abans de passar a la primera línia política freqüentava bars per Ripoll amb estelades amb la companyia del seu marit Xavier Cima sense problemes (foto).