[Vídeo] #MarcaEspaña: La selecció de rugbi persegueix i insulta l'àrbitre després de perdre un partit contra Bèlgica

Lamentables imatges dels jugadors en còlera contra l'arbitratge romanès del partit

Gerard Sesé @gerardsese | Tal com expliquen els preceptes del rugbi, aquest és un esport en el qual tradicionalment s'ha donat gran importància als valors morals. Des que s'inicien al joc, als jugadors de rugbi se'ls ensenyen una sèrie de qualitats positives, com són la companyonia, l'honestedat, el respecte, la disciplina, el sacrifici i l'altruisme. A diferència d'altres esports d'equip, en el rugbi els jugadors no solen discutir als àrbitres les seves decisions. És més, el joc consta de dues parts al camp i d'un anomenat "tercer temps" on al final del partit els jugadors d'ambdós equips confraternitzen junts, beuen i mengen plegats per invitació de l'equip local.

Però la selecció espanyola de rugbi s'ha saltat "a la torera" (mai millor dit) tots aquests valors i va perseguir i insultar l'àritre després de perdre un partit de classificació per al mundial que es jugarà aquest any al Japó.

Això va passar a contra el país on ara mateix hi ha bona part del govern a l'exili, Bèlgica. La selecció local va aconseguir doblegar als espanyols no sense polèmica arbitral. Així i tot, tot just acabar el partit, els jugadors van començar a perseguir amb ràbia i desbocats al col·legiat amb insults i increpant-lo. La cara de l'àrbitre, romanès, és d'espant i desconcert. Fins i tot els comentaristes de Teledeporte (RTVE) consideren l'acció totalment fora de lloc. En acabar el partit, segons explica La Vanguardia en paper, el capità espanyol Javi Nava va demanar a la premsa esborrar les imatges dels jugadors fora de si perseguint l'àrbitre entre crits de "¡Hijo de puta!".



