[Vídeo] Domènech ha de rectificar en acusar una possible candidatura de Graupera de néixer per un ''propòsit trist''

Els comuns, inquiets per la possibilitat d'un front comú independentista a les municipals de 2019

Redacció| L'entorn dels comuns està inquiet per la possibilitat que, demà a la tarda, el periodista Jordi Graupera anunciï la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Així ho ha demostrat el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, aquest matí en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, on se li ha escapat el riure nerviós preguntat sobre la voluntat que tindria Graupera d'unir l'independentisme en un front comú de cara a les eleccions municipals de 2019.

[Vídeo] Domènech ha de rectificar en titllar una possible candidatura de Graupera de néixer per un ''propòsit trist'' pic.twitter.com/wT4evIHzu3 — directevideos (@directevideos) 19 de març de 2018

Sobre la situació actual a Catalunya, ha reivindicat el seu partit com l'única solució de consens entre els dos bàndols: ha lamentat que el sobiranisme no hagi arribat encara a un acord per investir un president de la Generalitat -"els uneix més el passat que el futur"- i, al mateix temps, ha carregat contra PP i C's assegurant que competeixen "per veure qui és més dur".



Per acabar, ha deixat clar que els comuns votaran "no" a la investidura, encara que hi hagi un canvi de candidat.





Mònica Terribas ha recordat a Domènech que la premsa veu la proposta de Graupera com una llista "per fer fora Ada Colau", a la qual cosa ha contestat que ell troba "molt trist que neixi una candidatura per fer fora a algú". Davant aquesta resposta, la conductora del programa li ha recordat el naixement de Podemos com una alternativa per fer fora Mariano Rajoy i el dirigent dels comuns ha hagut de rectificar. "Això no ho veig trist", ha puntualitzat.