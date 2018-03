Un exmagistrat del TS diu que els Estats que acullen els exiliats ''estan pressionant'' contra la seva persecució

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 18:45 h

Diu que, "per sota, hi ha corrents" diferenciades del posicionament públic dels països

M.B| "Un acord entre diplomàtic i jurídic podria ser: 'Bé, els lliurem pels delictes de malbaratament, desobediència, prevaricació...' Jo aquest és el futur que albiro si hi ha una certa racionalitat política i diplomàtica. I estic segur que els governs estrangers implicats ja estan pressionant en aquest sentit". Són paraules del fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín (la Corunya, 1936), en una entrevista a 'El Punt Avui' en que ha comentat la possibilitat que el jutge Pablo Llarena reactivi en algún moment euroordres i peticions d'extradició dels líders independentistes que es troben a l'exili.

"Els països de la UE mantenen formalment, dins les regles diplomàtiques i els tractats, la posició ferma que estan al costat del govern d’Espanya. Però, per sota, hi ha corrents que diuen: 'Dialoguin entre vostès', 'Arribin a un acord'... El que jo no sé és qui els ha venut que, quan hi hagi un acte de processament, no hi haurà cap govern que es negui a l’ordre de detenció europea. Ho dubto molt. Bèlgica no canviarà la seva posició per l’acte de processament i altres països, com Suïssa, ja han dit el què", ha afegit.



Sobre la situació dels presos polítics, ha carregat contra la decisió de mantenir-los privats de llibertat alegant a una possible reiteració del delicte i ha assegurat que "amb aquest criteri, que és intolerable en dret penal, es podrien prohibir vagues o manifestacions perquè pot existir risc que passi alguna cosa". En aquest sentit, ha criticat que "hi ha molta inexperiència de l’estat democràtic i molta incultura democràtica" i ha assenyalat que "això se li explica a un nord-americà, a un anglès o a un francès, i es posa les mans al cap".