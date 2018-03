[Vídeo] Les cares dels assistents a la conferència de drets humans de l'ONU en veure les càrregues de l'1-O

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 19:15 h

Alguns, fins i tot, abaixen el cap per la tensió que creen els cops de porra i puntades de peu de la Policía Nacional Española

Gerard Sesé @gerardsese | La conferència sobre els Drets Humans a Espanya que s'ha fet avui a Ginebra, a la seu de les Nacions Unides, amb presència de les tres forces republicanes, JxCat amb el president Carles Puigdemont, ERC amb Jordi Solé i la CUP amb Anna Gabriel ha tractat el veto del Suprem a Jordi Sànchez a acudir al ple d'investidura, els presos polítics i, també, la violència policial de l'1-O.

D'aquest últim tema els assistents han pogut veure un vídeo amb un recull d'imatges que als catalans ja ens han quedat gravades per sempre: les puntades de peu, els cops de porra i les estirades i estrebades per part dels agents de la Guardia Civil i la Policía Nacional Española a ciutadans indefensos que només volien votar. Durant l'acte s'ha explicat que la intenció del Ministeri d'Interior no era pas frenar el referèndum del dia 1 d'octubre sinó sembrar la por i el pànic entre la població.





Tal com es pot veure al vídeo gravat el diari Ara , durant la projecció del vídeo, les cares dels assistents eren d'estupefacció i incredulitat. Mentre d'una banda alguns miraven amb atenció la pantalla, d'altres preferien abaixar el cap per evitar-les. Fins i tot, alguns, també amb el seu mòbil gravaven el que estaven veient.

Atenció a les cares dels assistents a la conferència a l'ONU en veure les imatges violentes dels policies espanyols durant l'1-O +info: https://t.co/IU5zDeUJw1 (vídeo del @diariARA) pic.twitter.com/nZBQctTrml — Gerard Sesé (@gerardsese) 19 de març de 2018

