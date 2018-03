Susanna Segovia (CatECP): ''Ens hem mullat molt dient que Catalunya tenia dret a decidir''

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 05:00 h

Assegura que "no té cap mena de sentit plantejar-se donar suport a un president de JxCat"

A.G | La diputada de Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susanna Segovia, ha reiterat el rebuig del seu partit a una candidatura de JxCat a la presidència de la Generalitat de Catalunya perquè no comparteixen "model de país, ni projecte ideològic ni polític". Segons Segovia, la situació de bloqueig al Parlament l'han de desbloquejar els partits independentistes que "han aconseguit la majoria parlamentària".

En una entrevista a Revista Mirall , la diputada dels comuns insisteix en la necessitat de formar un govern que desbloquegi la situació al Parlament de Catalunya. Amb tot, insta les forces independentistes a presentar un candidat "efectiu", ja que les dues propostes que han fet fins ara no ho eren, segons la diputada.

"El primer perquè és fora i no pot exercici de president fora de Catalunya", argumenta la diputada, que afegeix que Sànchez tampoc ho pot ser per la judicialització de la política, qüestió que segons ella, s'ha de denunciar.



Acostament amb les forces d'esquerra

D'altra banda, valora la proposta de Joan Tardà d'acostar posicions amb el PSC i comuns com una realitat probable "de cara al futur". En aquest sentit, considera que "és molt factible fer lleis i pactes nacionals i de progrés amb les forces d'esquerres que hi ha al Parlament", entre les quals inclou la CUP.

Preguntada per la possibilitat d'anar a eleccions, diu que seria una "tragèdia". "Arribar a unes eleccions seria una irresponsabilitat per part dels partits que han de fer govern", adverteix la diputada.

On es troba Catalunya en Comú-Podem?

Pel que fa al paper de Catalunya en Comú durant el procés, Segovia creu que el seu parit s'ha "mullat molt dient que Catalunya tenia el dret a decidir". "Ens hem mullat molt amb les aliances a la resta de l'Estat per fer possible això", rebla la diputada, que defensa que Podemos ha sigut un dels actors polític a l'Estat que s'ha posicionat en favor dels drets i llibertats de Catalunya.

"Nosaltres hem compartit sempre els valors republicans però no els volem només per a Catalunya, els volem per a la resta de l'Estat", sentencia Segovia, que considera que el millor seria "una República catalana confederada amb una República espanyola".

Preguntada pels resultats del 21-D, reconeix que van voler presentar-se a unes eleccions "trencant la dinàmica de blocs i el resultat ens va demostrar que no era moment".



En aquest sentit, creu que ara hi ha més gent que s'acosta al seu posicionament perquè, segons Segovia, d'una banda, hi ha gent molt desencantada amb aquest procés i d'altra banda, hi ha gent que està tornant a centrar-se després de l'amenaça de la independència unilateral i ja no compra tampoc la conflictivitat que suposava una proposta com la de Cs.

