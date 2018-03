[Àudio] Les televisions unionistes veten Willy Toledo, solidari amb els 'Jordis', per ser ''crític amb el poder''

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 20:15 h

Ho denuncia a 'Catalunya Ràdio'

Redacció| L'actor madrileny Willy Toledo ha parlat avui a 'Catalunya Ràdio' sobre com afecta a la seva vida professional haver estat "crític amb el poder". Toledo està en el punt de mira després que la denúncia formulada contra ell per l'Associació d'Advocats Cristians hagi derivat en una altra de la Fiscalia per un delicte contra els sentiments religiosos i l'obertura de diligències contra la seva persona. El motiu? Una publicació a Facebook en defensa de les tres dones jutjades per organitzar una processó satírica sota el títol de "processó del cony insubmís".





Per acabar, ha criticat que "hi hagi una Fiscalia i una judicatura que admeti a tràmit" aquesta mena de denúncies. "Ningú et perseguirà si ets nazi, masclista, homòfob o racista; però si quan lluites per la justícia social, la llibertat i els drets humans", ha conclòs.



Les televisions unionistes veten Willy Toledo, solidari amb els 'Jordis', per ser ''crític amb el poder'' pic.twitter.com/Ca5LZQCPAU — directevideos (@directevideos) 19 de març de 2018

Sobre la manca de llibertat d'expressió a l'Estat espanyol, Toledo ha assenyalat que no li sorprén el seu cas tenint en compte "la que està caient últimament". En aquest sentit, ha explicat que fa set anys que no aconsegueix feina ni a la televisió ni al cinema espanyol perquè quan un productor o un director volen comptar amb ell, Antena 3, Tele5 i TVE -"que és qui controla el cinema en aquest país"- el veten. Així, ha lamentat que expressar lliurement una opinió porti "conseqüències" a Espanya i ha afegit: "bé, així tenim els Jordis a la presó".Toledo ha insistit en que no compareixerà als jutjats el proper 18 d'abril perquè li sembla "una farsa i una patranya que en aquest país encara segueixi existint el delicte de blasfèmia". A més, ha remarcat que és la seva "obligació com a home lliure incomplir les lleis injustes" i ha criticat el "règim borbònic franquista espanyol" per perseguir el seu ateisme. "Hauran de venir, emmanillar-me i portar-me davant del jutge", ha sentenciat, com quan al seu Facebook va escriure que si decideixen "cursar una ordre de recerca i captura" contra la seva persona, ell els "estalviarà la recerca" i poden anar a buscar-lo els dies 19, 20, 21 i 22 d'abril al Teatre Lliure de Gràcia, a Barcelona.