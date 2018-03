El Parlament inicia els passos per a canviar el reglament per a poder fer una investidura a distància

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 19:45 h

Acorda una reforma exprés de la llei de presidència i s'haurà d'aprovar en lectura única al ple

Gerard Sesé @gerardsese | El camí per a investir un president del Govern de la Generalitat a distància comença a predre forma gràcies al pacte que han dut a terme els independentistes que gaudeixen de majoria a la mesa de la cambra catalana. Ara, doncs, es podria investir un candidat de manera telemàtica (no presencial) i obre la porta a tornar a posar sobre la taula els noms de Carles Puigdemont o Jordi Sànchez com a candidats i s'aprova al ple per lectura única.

Tot i que el procediment de la reforma de la llei de presidència ha estat per la via exprés i no per la via ordinària un cop hi hagi govern (tal com demanaven els lletrats del Parlament), l'aprovació difícilment es podrà fer de manera immediata.

A més, Ciudadanos i el PSC ja ha anunciat que demanaran que es reconsideri la decisió de la mesa.

Sigui com sigui, s'ha aprovat la reforma per la via d'urgència per permetre una investidura telemàtica gràcies a la majoria independentista a la mesa i ara el ple l'ha d'aprovar en lectura única, com proposa Junts per Catalunya.

