[Exclusiva] Pilots de Vueling preparen una vaga al Prat per Setmana Santa

Última actualització Dilluns, 19 de març de 2018 20:45 h

Accedim a una nota informativa interna del 'Sindicat espanyol de pilots de línies aèries'

Redacció| La Setmana Santa vindrà amb complicacions pels que decideixin viatjar des de l'Aeroport del Prat amb 'Vueling'. Segons una nota informativa interna del 'Sindicat espanyol de pilots de línies aèries' (SEPLA) a la qual ha tingut accés el directe.cat, els pilots de la companyia pretenen fer vaga per "aconseguir un tercer conveni col·lectiu d'acord a les nostres expectatives i al mercat".





Diu el text que avui mateix s'hauria comunicat a l'empresa la "posició" de la Secció Sindical que "davant la seva incapacitat de reconduir la situació i donar compliment als acords signats amb SEPLA", procedirà a "iniciar tots els tràmits legals necessaris per a convocar una vaga".Tots els vols de 'Vueling' es veurien afectats, però el del Prat serà l'aeroport on més es notarà la vaga en ser on més vola la companyia. Tot i que el comunicat no concreta els dies en que aquesta es duria a terme, fonts properes al Sindicat apunten que és quasi segur que es convoqui per Setmana Santa. "SEPLA sempre ha donat suport a la companyia i ha apostat pel creixement, però estem en un punt d'inflexió en el qual fan falta gestos per seguir creient en el projecte. Esperem que l'empresa recapaciti i sàpiga entendre la situació i la problemàtica del col·lectiu", conclou la nota.Les decisions del sindicat estarien avalades per més del 90% dels seus membres, que la setmana passada van mostrar el seu suport a la Secció Sindical en unes eleccions. Ara, falta veure els serveis mínims que imposarà el Gobierno.