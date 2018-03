Portades: 'El Mundo' s'inventa que la Generalitat volia comprar observadors internacionals per l'1-O per 200.000 euros

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 09:00 h

El viatge de Puigdemont a Finlàndia i l'amenaça d'Itàlia a Open Arms són altres temes destacats del dia

Redacció | Les portades d'aquest dimarts se centren en el pròxim viatge de Carles Puigdemont a Finlàndia i l'amenaça d'Itàlia a Open Arms, l'ONG catalana que es dedica a rescatar immigrants al Mediterrani. El Mundo se centra però en la suposada voluntat de compra per part de la Generalitat d'observadors internacionals pel referèndum de l'1-O per un preu de 200.000 euros.

Notícies relacionades

Segons el rotatiu, Raül Romeva, que ocupava el càrrec de conseller d'Exteriors de la Generalitat hauria donat llum verda a la contractació d'observadors internacionals que per legitimar el referèndum de l'1-O. El Mundo es basa amb uns suposats correus electrònics actualment a disposició del Tribunal Suprem i facilitats per la Guàrdia Civil.El Punt Avui: "I ara, Finlàndia".El Periódico: "Itàlia amenaça Open Arms amb la presó".El País: "La división del PSOE paraliza a su grupo en el Parlamento".La Vanguardia i La Razón se centren el l'acord entre la UE i el Regne Unit per un Brexit tou. "La UE i Londres arriben a un pacte per a un Brexit suau", de La Vanguardia i La Razón: "La UE da el control del "Gibralexit" a España".ABC: "Podemos pide despenalizar el Top Manta a costa de miles de empleos".