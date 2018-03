Els unionistes creen un club de suport per fer front al suposat assetjament independentista

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 09:30 h

Catalunya Somos Todos anuncia la posada en marxa d'un nou servei de consultes jurídiques i gratuïtes

Redacció | L'associació unionista Catalunya Somos Todos ha anunciat un nou servei. Es tracta de consultes jurídiques i gratuïtes per ajudar a les "víctimes de l'assetjament independentista" a Catalunya.

Tal com indiquen a la seva pàgina web "és un servei de canalització i primera orientació al perjudicat amb la finalitat que pugui decidir si emprèn accions per compte de l'administració, forces i cossos de seguretat o tribunals". Tot i això, també indiquen que pot usar-se només per a què l'usuari s'interessi per la defensa dels seus drets.

Des de Catalunya Somos Todos expliquen que s'han vist obligats a posar en marxa aquest nou servei perquè, suposadament, moltes persones viuen situacions complicades a Catalunya en el seu dia a dia per, segons diuen, no compartir la ideologia independentista. Constaten que pateixen "assetjament i adoctrinament a les aules, agressions físiques i verbals i perjudicis en comerços".

L'organització, que "defensa la concòrdia entre tots els espanyols perquè creiem que units som més, som millors i tenim molt més per aportar a Europa i a la resta del món", creu que l'independentisme només busca "enterrar" l'Estat de dret amb l'objectiu de construir un "Estat totalitari".

