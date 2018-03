Terricabras reforça la decisió de l'exili de Puigdemont en contrast amb la ''invisibilitat'' de Junqueras

Última actualització Dimarts, 20 de març de 2018 10:00 h

L'eurodiputat destaca l'oportunitat del president legítim per internacionalitzar la causa mentre el vicepresident és "inaudible"

@JoanSole_ | L'eurodiputat d'Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras, ha trencat una llança en favor de l'estratègia del president legítim, Carles Puigdemont, en considerar que gràcies a l'exili ara mateix la causa catalana té "una veu privilegiada" per explicar-se.

Josep-Maria Terricabras durant l'entrevista a Els Matins © Els Matins Comparteix Tweet

Segons l'eurodiputat en una entrevista a Els Matins de TV3, amb l'exili Puigdemont "és allà i se l'escolta", una posició amb la qual confia que el cas català tingui una "presència d'internacionalització" que amb els consellers a l'exili i Anna Gabriel es pugui combinar una estratègia des del govern interior i l'exterior que "pot ser decisiva".

Aquest el contrasta amb la situació de Junqueras, que un cop proclamada de Declaració d'Independència va decidir quedar-se a Catalunya i comparèixer davant la justícia espanyola, qui considera que el tenen "invisibilitzat i inaudible".

Terricabras, que considera que la via actual per respondre a l'Estat és "lenta", s'ha mostrat optimista en la internacionalització de les causes dels presos polítics, ja que "no hi ha ni un sol jutge a Europa que compri el que diu el Tribunal Suprem, s'escandalitza un alumne de primer de Dret".